Buenos Aires (dpa) - Chaos in einem Bahnhof in Buenos Aires: Mindestens 340 Menschen sind bei einem Zugunglück in der argentinischen Hauptstadt verletzt worden. Die Behörden schlossen nicht aus, dass möglicherweise auch Menschen ums Leben kamen. Ursache des Unglücks sei vermutlich ein Bremsversagen, teilte der Verkehrsminister mit. Der Nahverkehrszug fuhr mit 26 Kilometern pro Stunde in den Kopfbahnhof Once ein, eine der zentralen Stationen der Millionenstadt. Erst ein Prellbock am Ende des Gleises brachte den Zug zum Stillstand. Dabei entgleisten mehrere Wagen.

dp akur