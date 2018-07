Wiesbaden (dpa) - Die deutsche Baubranche hat das vergangene Jahr mit einem kräftigen Plus bei Umsatz und Auftragseingang abgeschlossen. Der Umsatz stieg 2011 um 12,5 Prozent auf rund 93,4 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte.

Der Auftragseingang legte um 4,4 Prozent zu. Das Orderplus ist allerdings nur auf Zuwächse im Hochbau (plus 9,3 Prozent) zurückzuführen. Im Tiefbau nahm die Nachfrage hingegen um 0,6 Prozent ab. Erfasst wurden Betriebe des Bauhauptgewerbes mit 20 und mehr Beschäftigten. Die Zahl der Mitarbeiter stieg im Jahresschnitt um 2,6 Prozent auf 734 000 Personen.

