Frankfurt/Main (dpa) - Am deutschen Aktienmarkt sind weiter Gewinne mitgenommen worden. «Die Einigung über Griechenland kam just in dem Moment, als die Märkte an ihren technischen Oberkanten notierten», kommentierte Hans Bernecker vom Bernecker Börsenbrief.

Nun stabilisierten sich die Börsen und es bleibe spannend, wie die Märkte sich weiter entwickelten. Der Dax fiel bis zur Mittagszeit um 0,87 Prozent auf 6848 Punkte, nachdem bereits tags zuvor moderate Gewinnmitnahmen seine Aufwärtsbewegung gestoppt hatten. Am Montag noch hatte der Leitindex auf dem höchsten Stand seit dem 1. August 2011 geschlossen. Wichtig für den Dax sei nun, dass die Unterstützung bei 6850 Punkten halte, meinte ein Marktstratege.

Der MDax gab um 0,70 Prozent auf 10 395 Punkte nach und der TecDax verlor 0,66 Prozent auf 780 Punkte. Laut IG Markets und Gekko Global Markets steht die griechische Schuldenkrise unvermindert im Fokus der Investoren. Die Schuldenproblematik sei längst nicht überwunden. Die Anleger schienen weiterhin skeptisch zu sein, ob das zweite Hilfspaket für Griechenland tatsächlich die herbeigesehnte Lösung bringe.

Der hohe Ölpreis sowie der sich hinziehende Fluglotsenstreik belasteten die Aktien der Lufthansa, die am Dax-Ende 2,60 Prozent auf 10,48 Euro verloren. Im MDax zählten die Tui-Aktien zu den schwächsten Werten mit minus 5,90 Prozent auf 6,10 Euro. Die spanische Sparkasse CAM ist wie erwartet beim Reisekonzern ausgestiegen und verkaufte ihren 5,1-prozentigen Anteil an institutionelle Investoren. Zu den Favoriten im Index der mittelgroßen Werte zählten nach Zahlen die Titel von Rheinmetall mit plus 1,64 Prozent.