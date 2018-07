Essen (dpa) - Die Nazi-Jägerin Beate Klarsfeld ist bereit, bei der Bundespräsidentenwahl für die Linke gegen Joachim Gauck anzutreten. Meine Frau stehe als Kandidatin zur Verfügung, sagte ihr Mann Serge Klarsfeld den Zeitungen der WAZ-Mediengruppe. Eine Kandidatur seiner Frau hätte einen gewissen Reiz: Gegen den Kandidaten Gauck, der für die Aufarbeitung der Stasi-Vergangenheit stehe, stünde eine Kandidatin, die für die Aufarbeitung der Nazi-Zeit stehe. Die Linke will morgen entscheiden, ob und wen sie am 18. März als Kandidaten in die Bundesversammlung schickt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.