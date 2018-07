Straubing (SID) - Die Straubing Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Trainer Dan Ratushny um ein Jahr verlängert. Das teilte der Klub am Mittwochabend mit. Auch Co-Trainer Bernie Englbrecht und der Sportliche Leiter Jason Dunham bleiben den Tigers ein weiteres Jahr erhalten. Straubing spielt bisher eine starke Saison in der DEL und liegt als Tabellenfünfter auf Play-off-Kurs.