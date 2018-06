Berlin (dpa) - Die Koalitionsfraktionen von Union und FDP wollen mit einem gemeinsamen Antrag im Bundestag am Montag den Weg für das zweite Griechenland-Paket freimachen. Die Regierung soll damit grünes Licht erhalten, obwohl wichtige Elemente des Paketes noch nicht endgültig feststehen. Das kündigte das Bundesfinanzministerium in Berlin an. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, die politisch wichtige Kanzlermehrheit sei bei dieser Abstimmung für Schwarz-Gelb nicht erforderlich. Die Regierung strebe aber eine eigene Mehrheit mit den Stimmen von Union und FDP an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.