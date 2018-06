New York (dpa) - Country-Star Taylor Swift besteht darauf, dass ihre Beziehung zu Hollywood-Schauspieler Zac Efron rein freundschaftlich sei. «Er ist toll, aber wir sind nicht zusammen», sagte sie in der US-Show von Ellen DeGeneres. Es passiere ja durchaus, dass sich Co-Stars ineinander verliebten, wenn sie einen gemeinsamen Film drehten. Als sie ihre Synchronstimmen an den entgegengesetzten Küsten aufnahmen, habe es echt gefunkt, scherzte Swift. Die beiden sind in dem computeranimierten 3D-Streifen «Der Lorax» nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Dr. Seuss zu hören.

