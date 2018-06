New York (dpa) - Country-Star Taylor Swift (22) besteht darauf, dass ihre Beziehung zu Hollywood-Schauspieler Zac Efron (24) rein freundschaftlich sei. «Wir sind kein Paar. Er ist toll, aber wir sind nicht zusammen», sagte sie in der US-Show von Ellen DeGeneres (54) am Dienstag.

Es passiere ja durchaus, dass sich Co-Stars ineinander verlieben, wenn sie einen gemeinsamen Film drehten. «Aber das passiert selten, wenn sie Co-Stars in einem animierten Film sind - verstehen Sie? Oh, mein Gott, als wir unsere Synchronstimmen an den entgegengesetzten Küsten aufgenommen haben, hat es echt gefunkt», scherzte Swift.

Die beiden sind in dem computeranimierten 3D-Streifen «The Lorax» nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Dr. Seuss zu hören. Der Film soll Mitte Juli in die deutschen Kinos kommen.