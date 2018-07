Rom (SID) - Trainer Edy Reja hat beim italienischen Fußball-Erstligisten Lazio Rom seinen Rücktritt eingereicht. Der Coach des Vereins von Nationalspieler Miroslav Klose reagierte damit auf die Kritik an seiner Person nach den Misserfolgen der vergangenen Wochen, die am Sonntag in einem 1:5 bei US Palermo gegipfelt waren. Danach soll es zu einem handfesten Streit zwischen Reja und Lazio-Präsident Claudio Lotito gekommen sein, indem der Coach dem Klubchef vorgeworfen haben soll, die Mannschaft im Winter nicht verstärkt zu haben.

Ob dies wirklich das Aus für Reja in Rom bedeutet, war indes zunächst noch unklar. Laut Medienberichten werde der Rücktrittsgesuch nun geprüft, zudem soll Reja mit der Mannschaft auf dem Weg nach Madrid sein, wo Lazio am Donnerstagabend in der Europa League bei Atletico antritt. Sollte Rejas Rücktritt perfekt werden, gilt der frühere Lazio-Profi Simone Inzaghi, Bruder von Milan-Star Filippo Inzaghi, als Kandidat für die Nachfolge.