Rom (dpa) - Miroslav Klose muss sich bei Lazio Rom womöglich schon bald auf einen neuen Trainer einstellen. Edy Reja reichte italienischen Medien zufolge seine Kündigung beim Serie-A-Club ein. Diese habe der Hauptstadtclub abgelehnt.

Ob der 66-jährige Coach zum zweiten Mal in dieser Saison seinen Rücktritt vom Rücktritt erklärt, blieb zunächst unklar. Reja flog zwar noch am Abend mit der Mannschaft zum Europa-League-Spiel bei Atletico Madrid, seine Tage in Rom scheinen aber gezählt.

«Es gab eine Meinungsverschiedenheit», erklärte Reja in Madrid. Ob das Spiel gegen Atletico sein letztes mit Lazio sein wird, wollte er aber nicht sagen. «Ihr kennt meine Zukunft. Ich will nur über das Spiel reden», sagte der Trainer auf die Fragen der italienischen Reporter. Auch am Flughafen in Rom hatte der sichtlich genervte Reja jeglichen Kommentar zu seiner Zukunft verweigert.

Grund für seinen angeblichen Rücktritt soll die Kritik von Clubchef Claudio Lotito nach der jüngsten Niederlagenserie des Vereins gewesen sein. Der Tabellenvierte der Serie A hatte zu Hause das Europa-League-Hinspiel gegen Atletico mit 1:3 verloren und dann am Sonntag in der Liga in Palermo eine bittere 1:5-Pleite hinnehmen müssen. Am Dienstag bestellte der Club-Boss Reja zum Rapport, am Mittwochmorgen soll der Trainer daraufhin seinen Dienst quittiert haben.

Reja kündigte damit wohl bereits zum zweiten Mal in dieser Saison. Im September vergangenen Jahres wollte er aus Verärgerung über Fan-Proteste hinwerfen. Damals ließ er sich noch einmal umstimmen: «Ich habe mich nach dem Gespräch mit dem Präsidenten und der Mannschaft zum Weitermachen entschieden», sagte Reja damals.

Der «Gazzetta dello Sport» zufolge soll Klose seinerzeit großen Einfluss auf die Entscheidung des Trainers zum Weitermachen gehabt haben. Diesmal wird es der Deutsche schwerer haben, Reja zu überzeugen. Schließlich fühlt sich der Coach anscheinend nicht mehr nur von den Lazio-Fans, sondern auch von der Club-Führung im Stich gelassen. «Wir stehen zum Trainer», sagten derweil Kloses Teamkollegen Libor Kozak und Hernanes.

Klose konnte seinem Coach nicht den Rücken stärken - auch nicht mit Toren. Der 33-Jährige fehlt Lazio im Rückspiel der Europa League in Madrid am Donnerstagabend. Der deutsche Nationalspieler leidet an Rückenproblemen. Der Ex-Bayer war bereits am Sonntagabend beim 1:5-Debakel der Römer in Palermo nach 45 Minuten vom Platz gegangen. Mit 15 Toren ist Klose der mit Abstand erfolgreichste Torjäger des Hauptstadtclubs in dieser Saison.

Bundestrainer Joachim Löw plant dennoch mit Klose für das Länderspiel gegen Frankreich am 29. Februar. Er gehe davon aus, dass Klose anreise und einsatzfähig sei, sagte Löw am Mittwoch in Berlin nach der Bekanntgabe des Kaders für den EM-Test.