Rom (dpa) - Lazio Rom muss im Rückspiel der Europa League am Donnerstag bei Atletico Madrid auf seinen Stürmerstar Miroslav Klose verzichten. Der deutsche Fußball-Nationalspieler leidet an Rückenproblemen.

Bundestrainer Joachim Löw plant dennoch mit Klose für das Länderspiel gegen Frankreich am 29. Februar. Er gehe davon aus, dass Klose anreise und einsatzfähig sei, sagte Löw in Berlin nach der Bekanntgabe des Kaders für den EM-Test.

Klose war bereits am Sonntagabend bei der 1:5-Ligapleite der Römer in Palermo nach 45 Minuten vom Platz gegangen. Mit 15 Toren ist der 33-Jährige der mit Abstand erfolgreichste Torjäger des Hauptstadtclubs in dieser Saison.

Neben Klose werden bei Lazio in Madrid fünf weitere Stammspieler fehlen. Trainer Edy Reja muss deshalb auf eine mit Nachwuchsspielern gespickte B-Elf bauen. Nach der 1:3-Niederlage im Hinspiel gegen die Spanier rechnet sich Lazio in Madrid ohnehin keine Chance mehr auf das Erreichen des Achtelfinals aus. Die Römer wollen sich auf die Serie A konzentrieren. In der Liga rangieren sie nach 24 Spieltagen mit acht Punkten Rückstand auf Spitzenreiter AC Mailand auf Rang vier.

