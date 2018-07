Manchester (SID) - Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United muss im Europa-League-Rückspiel am Donnerstag (21.05 Uhr) gegen Ajax Amsterdam auf seinen Stürmer-Star Wayne Rooney verzichten. Der 26-Jährige leidet an einer Angina. "Sein Hals sieht sehr schlecht aus", sagte Manchesters Trainer Alex Ferguson. Das Hinspiel in Amsterdam hatte United mit 2:0 gewonnen.