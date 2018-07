Hannover (dpa) - Auch bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich haben die Fußball-Fans in Deutschland freie Sicht auf alle Spiele. ARD und ZDF sicherten sich das Recht, sämtliche Partien des Turniers frei empfangbar zu übertragen. Das teilte die UEFA mit, die damit europaweit das erste TV-Rechtepaket überhaupt für die EURO 2016 vergab. In vier Jahren werden allerdings 20 Spiele mehr ausgetragen. Die Teilnehmerzahl erhöht sich um acht Mannschaften und erstmals werden Achtelfinals angesetzt.

