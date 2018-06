Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. Februar:

8. Kalenderwoche

53. Tag des Jahres

Noch 313 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Fische

Namenstag: Isabella, Johanna Maria, Margareta

HISTORISCHE DATEN

2011 - Ein schweres Erdbeben der Stärke 6,3 erschüttert die zweitgrößte neuseeländische Stadt Christchurch. Mindestens 181 Menschen kommen ums Leben.

2009 - Durch eine Gasexplosion in einer Kohlegrube in Nordchina kommen 78 Bergarbeiter ums Leben. Mehr als 100 weitere werden verletzt. Das Unglück ereignet sich im Tunlan-Bergwerk.

2008 - Die europäische Arzneimittelbehörde EMEA gibt erstmals grünes Licht für einen Vogelgrippe-Impfstoff für Menschen. Er ist zur Anwendung vor oder zu Beginn einer möglichen Grippepandemie gedacht, solange noch kein maßgeschneiderter Impfstoff zur Verfügung steht.

2000 - Die US-Raumfähre Endeavour mit dem deutschen Astronauten Gerhard Thiele an Bord beendet ihre Mission zur Vermessung der Erde und landet nach elf Tagen im All wieder in Cape Canaveral.

1996 - Der französische Staatspräsident Jacques Chirac erklärt, dass Frankreich die 1793 eingeführte Wehrpflicht zugunsten einer Berufsarmee im Jahr 2001 abschaffen will.

1943 - Die Geschwister Hans und Sophie Scholl, Mitglieder der studentischen Widerstandsgruppe «Die Weiße Rose», werden im Münchner Gefängnis Stadelheim hingerichtet.

1901 - Der russische Schriftsteller Leo N. Tolstoi wird wegen «blasphemischer Äußerungen» aus der russisch-orthodoxen Kirche ausgeschlossen.

1879 - In Utica (US-Bundesstaat New York) eröffnet Frank W. Woolworth seinen ersten Laden. Er bietet alle Waren für 5 Cent an.

1819 - Spanien verkauft Florida an die USA.

AUCH DAS NOCH

1985 - dpa meldet: Mit zehn geliehenen Dollar gewinnt eine Frau in Atlantic City (New Jersey) am Spielautomaten 607 000 Dollar.

GEBURTSTAGE

1975 - Drew Barrymore (37), amerikanische Schauspielerin («Drei Engel für Charlie»)

1972 - Claudia Pechstein (40), deutsche Eisschnellläuferin

1962 - Steve Irwin, australischer Dokumentarfilmer («Crocodile Hunter»), gest. 2006

1938 - Karin Dor (74), deutsche Schauspielerin («Ich bin die Andere»)

1732 - George Washington, amerikanischer Politiker, erster Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika 1789-1797, gest. 1799

TODESTAGE

2002 - Barbara Valentin, deutsche Schauspielerin («Flammende Herzen»), geb. 1940

1942 - Stefan Zweig, österreichischer Schriftsteller («Schachnovelle»), geb. 1881