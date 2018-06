Genf (dpa) - Das Rote Kreuz hat angesichts der humanitären Notlage in Syrien seine Forderung nach einer Waffenruhe bekräftigt.

«Die gegenwärtige Situation macht eine sofortige Entscheidung nötig, die Kämpfe aus humanitären Gründen auszusetzen», erklärte der Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), Jakob Kellenberger, in Genf.

In der umkämpften Stadt Homs und anderen Gebieten Syriens «sitzen ganze Familien seit Tagen in ihren Häusern fest, ohne nach draußen zu können, um Brot, andere Nahrung oder Wasser besorgen oder medizinische Hilfe bekommen zu können», sagte Kellenberger laut einer am Mittwoch verbreiteten IKRK-Mitteilung.

Das Rote Kreuz appelliere deshalb dringend an die syrischen Behörden sowie «alle anderen, die an der anhaltenden Gewalt beteiligt sind», eine tägliche Waffenruhe von mindestens zwei Stunden zu akzeptieren. Freiwillige Helfer des Roten Kreuzes sowie des syrischen Roten Halbmonds sollen in dieser Zeit notleidende Menschen versorgen können.

Das IKRK habe die Bitte bereits in den letzten Tagen bei Kontakten mit der syrischen Regierung und der Opposition vorgebracht. Zur Frage, warum es bislang keine Vereinbarung über eine humanitäre Waffenruhe gab, wollten sich Rot-Kreuz-Vertreter nicht äußern. Ungeachtet dessen sei es Freiwilligen seit dem 11. Februar gelungen, in verschiedenen Orten Menschen Hilfe zu leisten - darunter in Homs, Bludan, Al-Sabadani sowie Madaja in der ländlichen Umgebung von Damaskus.

Mitteilung des IKRK