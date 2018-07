Barcelona (dpa) - Der deutsche Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg vom Team Sahara Force India hat am zweiten Testtag in Barcelona die Bestzeit hingelegt. Hülkenbergs am Vormittag erzielte Rundenzeit von 1:22,608 Minuten blieb den gesamten Mittwoch über unerreicht.

Weltmeister Sebastian Vettel benötigte auf seiner schnellsten Runde für die 4,655 Kilometer auf dem Circuit de Catalunya 1:22,891 Minuten und wurde hinter dem Mexikaner Sergio Perez im Sauber Dritter.

Probleme gab es erneut bei Mercedes. Der neue W03 von Nico Rosberg blieb nach der Mittagspause wegen eines Öllecks am Getriebe in der Box. Bereits am Vortag war für den neuen Silberpfeil wegen eines Hydraulikproblems am Nachmittag Schluss. Rosberg Rückstand auf Hülkenberg betrug am Ende fast zwei Sekunden. «Es sind so viele Dinge anders als letztes Jahr», sagte der Teamkollege von Rekord-Champion Michael Schumacher, der am Mittwoch pausierte. Mercedes hatte erst am Dienstag als letztes Top-Team den neuen Flitzer vorgestellt.

Weltmeister Vettel simulierte derweil am Nachmittag in seinem neuen Red Bull RB8 eine Renndistanz und fuhr weniger auf Rundenzeiten. Der 24-Jährige beendete am Mittwoch zugleich die zweiten Testfahrten in dieser Saison. Am Donnerstag und Freitag steuert Teamkollege Mark Webber das neue Auto. Vettel testet dann im Simulator in der Red-Bull-Zentrale im englischen Milton Keynes.

Gar nicht mehr auf der Strecke war das Team Lotus von Formel-1-Rückkehrer Kimi Räikkönen. Wegen eines Schadens am Chassis E20-02 brach das Team die Tests komplett ab und verliert damit vier Übungstage. Die neue Saison startet am 18. März mit dem Großen Preis von Australien in Melbourne.