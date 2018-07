Deutschland ohne Neulinge gegen Frankreich

Berlin (dpa) - Joachim Löw wird den EM-Härtetest gegen Frankreich mit seinem bewährten Personal bestreiten. Der Bundestrainer verzichtet für das Duell am 29. Februar in Bremen trotz des Ausfalls von mehreren Leistungsträgern auf Neulinge im Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Angeführt wird das 22-köpfige Aufgebot von Kapitän Philipp Lahm. Nicht dabei sind die verletzten Bastian Schweinsteiger, Lukas Podolski, Mario Götze und Per Mertesacker.

Svetislav Pesic neuer Basketball-Bundestrainer

Frankfurt/Main (dpa) - Svetislav Pesic wird neuer Trainer der Basketball-Nationalmannschaft. Der 62-Jährige tritt die Nachfolge von Dirk Bauermann an und wird das deutsche Team erstmals bei den EM-Qualifikationsspielen im Sommer betreuen. Für Pesic ist es seine zweite Amtszeit als Bundestrainer. Bereits von 1987 bis 1993 war der Serbe für die DBB-Auswahl verantwortlich und führte Deutschland 1993 im eigenen Land sensationell zum EM-Titel. Boll-Team in der WM-Vorrunde gegen Portugal

Dortmund (dpa) - Timo Boll und seine Kollegen haben es bei der Tischtennis-WM in Dortmund mit schlagbaren Vorrunden-Gegnern zu tun. Das an Nummer zwei gesetzte Gastgeber-Team trifft in der Gruppe B auf den EM-Dritten Portugal, Singapur, Tschechien, Spanien und Serbien. Das ergab die Auslosung am Mittwoch in der Westfalenhalle durch Sprint-Olympiasiegerin Annegret Richter. Top-Favorit China wartet, wenn alles nach Plan läuft, erst im Finale am 1. April auf die Mannschaft von Bundestrainer Jörg Roßkopf.

Lisicki erreicht Viertelfinale von Dubai

Dubai (dpa) - Sabine Lisicki hat beim WTA-Turnier in Dubai ohne Mühe das Viertelfinale erreicht. Die Berlinerin gewann bei der mit zwei Millionen Dollar dotierten Tennis-Veranstaltung am Mittwoch ihr Achtelfinal-Match gegen die Tschechin Iveta Benesova klar mit 6:3, 6:3. Die Fed-Cup-Spielerin, die wegen der verletzungsbedingten Absage von Wimbledonsiegerin Petra Kvitova in der ersten Runde ein Freilos hatte, benötigte 77 Minuten für ihren Erfolg.

Karsten Baumann wird neuer Coach in Aue

Aue (dpa) - Karsten Baumann ist neuer Cheftrainer beim Fußball-Zweitligisten FC Erzgebirge Aue. Der 42-Jährige wurde am Mittwoch auf einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt und unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2012. Im Fall des Klassenverbleibs verlängert sich der Kontrakt um ein weiteres Jahr. Baumann, zuletzt Coach beim VfL Osnabrück, tritt die Nachfolge von Ricco Schmitt an. Er war am Dienstag beurlaubt worden.