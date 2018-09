München (dpa) - Beim politischen Aschermittwoch wird es wieder deftig. In Bierzelten und Hallen reden sich Politiker in Rage. Schwerpunkt des traditionellen Politspektakels ist wie jedes Jahr Bayern. Bei der CSU in Passau spricht Ministerpräsident Horst Seehofer. Weil er nach dem Rücktritt von Christian Wulff kommissarisch Bundespräsident ist, will der Parteichef sich verbal zurückhalten. Bei der FDP in Dingolfing und bei den Grünen in Landshut haben sich mit Philipp Rösler und Claudia Roth ebenfalls die jeweiligen Bundeschefs angesagt. Die Linke bietet Fraktionschef Gregor Gysi im bayerischen Tiefenbach auf.

