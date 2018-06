Hamburg (dpa) - Skandalboxer Dereck Chisora sind 100 000 Dollar (75 225 Euro) von seiner Kampfbörse aus dem WM-Duell gegen Vitali Klitschko abgezogen worden. Diesen Betrag hat der Bund Deutscher Berufsboxer (BDB) eingefroren. Zunächst war lediglich von 70 000 Dollar (52 660 Euro) die Rede.

Damit wurden dem 28 Jahre alten Engländer 400 000 Dollar ausgezahlt. «50 000 Dollar sind für die Ohrfeige an Vitali Klitschko, 25 000 für die Spuck-Attacke gegen Wladimir Klitschko und 25 000 für die Schlägerei mit David Haye», sagte BDB-Präsident Thomas Pütz am Donnerstag. Das letzte Wort über die Höhe des Strafgeldes hat der Weltverband WBC. 50 Prozent der Summe werden dem örtlichen Verband, also dem BDB, überlassen, die andere Hälfte geht an karitative Einrichtungen des WBC.

Über eine Sperre in Deutschland entscheidet der BDB erst, wenn der englische Verband sein Strafmaß mitgeteilt hat. Das wird voraussichtlich in der nächsten Woche sein. Pütz hat einen Bericht an WBC und englischen Verband geschickt. Seine Empfehlung lautet: lebenslange Sperre und 100 000 Dollar Strafe.

Chisora hatte am vergangenen Samstag in München gegen Klitschko nach Punkten verloren und sich bei der anschließenden Pressekonferenz mit seinem Landsmann, dem früheren Weltmeister Haye geprügelt. Die Münchner Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.