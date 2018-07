Berlin (dpa) - Die Nazi-Jägerin Beate Klarsfeld will bei einer Nominierung für die Bundespräsidentenwahl nicht als «Anti-Gauck» auftreten. «Das will ich nicht. Auf gar keinen Fall», sagte die 73-Jährigen Deutsch-Französin der Online-Ausgabe des Berliner «Tagesspiegels».

Eine Nominierung würde sie als Anerkennung für ihre Arbeit sehen. Die Politik der Linken vertrete sie allerdings nicht.

Im Gespräch mit «Zeit Online» bestätigte Beate Klarsfeld am Donnerstag, dass sie für eine Kandidatur zur Verfügung stehe. Joachim Gauck bezeichnete sie als «sehr moralischen Kandidaten».

Die Linke wollte am Nachmittag in einer Spitzenrunde entscheiden, ob sie dem Kandidaten von Union, SPD, FDP und Grünen, Gauck, einen eigenen Personalvorschlag entgegensetzt. Der Name Klarsfeld war zuerst von Parteichefin Gesine Lötzsch genannt worden. Ihr Co-Vorsitzender Klaus Ernst bezeichnete die in Paris lebende gebürtige Berlinerin am Donnerstag im NDR als eine «absolut respektable Persönlichkeit».

In der Linken gibt es aber auch Stimmen, die für einen Verzicht auf eine eigene Kandidatur oder für den Boykott der Bundespräsidentenwahl plädieren. Die Partei stellt etwa 10 Prozent der Wahlleute in der Bundesversammlung. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte sie von der Suche nach einem Konsenskandidaten ausgeschlossen.

Klarsfeld hatte 1968 Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger auf einem CDU-Parteitag geohrfeigt und ihn wegen seiner NSDAP-Vergangenheit als Nazi beschimpft. Später bemühte sie sich zusammen mit ihrem Mann Serge Klarsfeld um die Auslieferung von Nazi-Verbrechern wie den ehemaligen Gestapo-Chef von Lyon, Klaus Barbie.

Bisher habe sich noch niemand aus der Linke-Parteispitze bei ihr gemeldet, sagte Klarsfeld zu «Zeit Online». Sie selbst habe vielmehr Parteichefin Lötzsch angerufen, nachdem diese sie als mögliche Kandidatin ins Gespräch gebracht hatte.

