Berlin (dpa) - DGB-Chef Michael Sommer hat an alle Beschäftigten appelliert, sich heute an einer Schweigeminute gegen rechtsextremistische Gewalt zu beteiligen. Man müsse ein sichtbares Zeichen gegen Fremdenhass, Rassismus und Antisemitismus setzen, sagte Sommer der dpa. Die Rückmeldungen von Betrieben zu der von DGB und den Arbeitgeberverbänden organisierten Schweigeminute seien überwältigend. Kanzlerin Angela Merkel wird bei einem Staatsakt in Berlin die Gedenkrede halten. Dabei sollen vor allem die Menschen geehrt werden, die von der Zwickauer Neonazi-Zelle ermordet wurden.

