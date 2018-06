Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich bei den Angehörigen der von Neonazis ermordeten Menschen für falsche Verdächtigungen von Ermittlern entschuldigt.

Es sei besonders beklemmend, dass Angehörige zu Unrecht unter Verdacht gestanden hätten. «Dafür bitte ich Sie um Verzeihung», sagte Merkel am Donnerstag als Hauptrednerin während einer Gedenkfeier für die neun ermordeten Kleinunternehmer türkischer und griechischer Herkunft sowie für eine deutsche Polizeibeamtin.

Angela Merkel (CDU) hat außerdem ein entschlossenes Eintreten des Staates gegen Rechtsextremismus und Gewalt zugesagt. Als Kanzlerin versichere sie den Angehörigen: «Wir tun alles, um die Morde aufzuklären und alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen», sagte Merkel bei der zentralen Gedenkfeier für die Opfer der Neonazi-Mordserie am Donnerstag in Berlin. Es gelte alles zu tun, «damit sich so etwas nie wieder wiederholen kann». Erste Weichen für eine bessere Zusammenarbeit der Behörden würden bereits gestellt.

Merkel betonte, überall, wo an den Grundfesten der Menschlichkeit gerüttelt werde, sei Toleranz fehl am Platz. «Die Morde der Thüringer Terrorzelle waren auch ein Anschlag auf unser Land. Sie sind eine Schande für unser Land.»

Gut drei Monate nach Aufdeckung der Mordserie von Neonazis gedenken Staat und Gesellschaft heute der Opfer der Verbrechen.