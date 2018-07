Basel (SID) - "Kaiser" Franz Beckenbauer hat harsche Kritik am Auftritt des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München beim 0:1 in der Champions League beim FC Basel geübt. "Nach dem Spiel in Freiburg hätte ich eigentlich mit einer Trotzreaktion gerechnet. Die ist nicht eingetreten. Es war Champions League, da hätte ich eine andere Gangart erwartet", sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern bei Sky Sport News HD.

Außerdem meinte der Weltmeister-Teamchef von 1990: "Am meisten hat mich geärgert, dass nicht alles dafür getan wurde, um das 0:0 über die Zeit zu retten. Mit dem 0:1 haben wir jetzt natürlich eine viel schlechtere Ausgangsposition für das Rückspiel. Aber man kann halt auch nicht mehr Fehler machen, als wir es beim 0:1 getan haben."