Frankfurt/Main (dpa) - Dynamo Dresden darf nun doch in der kommenden Saison im DFB-Pokalwettbewerb spielen. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes beantragte in der Berufung vor dem Bundesgericht in Frankfurt eine Änderung der Strafe.

Danach muss Dresden am 11. März sein Heimspiel in der 2. Bundesliga gegen den FC Ingolstadt unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielen, am 18. März dürfen Dynamo-Fans nicht mit zur Auswärtspartie bei Eintracht Frankfurt reisen. Zudem erhielt der Verein eine Geldstrafe von 100 000 Euro. Nach massiven Ausschreitungen rund um das Zweitrunden-Pokalspiel von Dresden am 25. Oktober bei Borussia Dortmund waren die Sachsen in erster Instanz aus dem DFB-Pokalwettbewerb 2012/2013 ausgeschlossen worden..