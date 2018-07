Berlin (dpa) - Das Deutsche Rote Kreuz will die Menschen im Bürgerkriegsland Syrien mit rund 300 000 Euro unterstützen. Etwa 5000 Familien sollen auf diese Weise etwa mit Nahrungsmitteln, Decken und Hygieneartikeln versorgt werden. Das Geld komme vom Auswärtigen Amt und sei der DRK-Schwesterorganisation, dem Syrischen Roten Halbmond, übergeben worden. Die Hilfsgüter sollen vor allem in der Stadt Homs und anderen stark umkämpften Gebieten verteilt werden. In Homs sitzen viele Familien seit Tagen ohne Wasser und Essen in Häusern fest.

