Kairo (dpa) - Mit einer Stärkung der syrischen Opposition und mehr Sanktionen will die internationale Gemeinschaft den Druck auf das Regime Assad erhöhen. Morgen berät die neue Syrien-Kontaktgruppe in Tunesien über das weitere Vorgehen. Dabei soll die Protestbewegung aufgewertet werden. Bundesaußenminister Guido Westerwelle kündigte an, dass die Opposition von der künftigen Kontaktgruppe ein Anerkennungssignal bekommen soll, allerdings kein formelles. Das Blutvergießen dauert an - heute starben mindestens 47 Menschen.

