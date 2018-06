Bagdad (dpa) - Bei einer Serie von Bombenanschlägen im Irak sind heute mindestens 50 Menschen getötet worden.

Allein in der Hauptstadt Bagdad war zunächst von etwa 32 Toten die Rede. Wie der arabische Fernsehsender Al-Arabija unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtete, gab es auch in den Provinzen Kirkuk, Salaheddin und Dijala Angriffe. Ziel waren den Angaben nach vor allem Polizisten. In mehrere Stadtteilen Bagdads habe es auch Feuergefechte gegeben.

Eine Bombe explodierte nach Angaben der irakischen Sicherheitskräfte während des Berufsverkehrs im Stadtteil Karrada im Süden der Hauptstadt. Allein hier seien mindestens zehn Menschen getötet worden. In dem Bezirk leben vor allem Muslime schiitischer Glaubensrichtung.

Auch in der rund 250 Kilometer nördlich von Bagdad gelegenen Provinzhauptstadt Kirkuk explodierten mehrere Autobomben. 27 Menschen, unter ihnen viele Polizisten, wurden verletzt.

In der Provinz Salaheddin nördlich der Hauptstadt wurde nach Explosionen dreier Autobomben eine Ausgangssperre verhängt. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen und von Medizinern kamen vier Menschen ums Leben, mindestens 21 wurden verletzt.

Die tägliche Gewalt hat im Irak zugenommen, seit die US-Truppen ihren Abzug aus dem Irak im Dezember 2011 beendet haben. Dabei geht es vor allem um einen Machtkampf zwischen der schiitischen Bevölkerungsmehrheit und der sunnitischen Minderheit.