London (dpa) - Angesichts der dramatischen Lage in Syrien will die internationale Gemeinschaft die Protestbewegung gegen Präsident Baschar al-Assad aufwerten.

Die Opposition solle von der künftigen Syrien-Kontaktgruppe ein «Anerkennungssignal» bekommen, kündigte Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) nach einem Vorbereitungstreffen am Donnerstag in London an. Westerwelle appellierte an Russland und China, ihren Widerstand gegen eine Verurteilung des syrischen Regimes von Präsident Baschar al-Assad aufzugeben.

Die «Gruppe der Freunde des syrischen Volkes» soll dann am Freitag bei einem Treffen in Tunis offiziell aus der Taufe gehoben werden. Dazu werden Vertreter von mehr als 60 Staaten und internationalen Organisationen erwartet. Dabei soll es auch um Möglichkeiten der humanitären Hilfe gehen.

Derzeit wird noch verhandelt, was der Begriff «Anerkennungssignal» genau bedeutet. Auch unter den arabischen Staaten gibt es unterschiedliche Meinungen darüber, welche Rolle der oppositionelle Syrische Nationalrat (SNC) spielen soll. Allerdings steht bereits fest, dass der SNC auf eine formelle Anerkennung noch warten muss.

Vertreter des Nationalrats sind bei der Konferenz in der tunesischen Hauptstadt aber schon dabei. Westerwelle rief die verschiedenen Gruppen der Protestbewegung dazu auf, sich zu einigen. «Wir haben keine Zeit zu verlieren», sagte er.

Westerwelle äußerte sich nach einer ersten Besprechung der «Kerngruppe» der künftigen Kontaktgruppe. Daran nahmen unter anderem die Außenminister aus den USA, Frankreich, Großbritannien, der Türkei und Saudi-Arabien teil.

Der Minister appellierte an Russland und China, ihren Widerstand gegen eine internationale Verurteilung des Assad-Regimes aufzugeben. «Die Gewalt in Syrien ist unerträglich. Deswegen ist es notwendig, dass wir als internationale Gemeinschaft zusammen handeln.» Deshalb müssten Staaten, «die derzeit noch auf dem falschen Bein der Geschichte stehen, endlich umdenken». Die beiden Veto-Mächte Russland und China hatten eine Resolution im UN-Sicherheitsrat blockiert.

Russland hat bereits angekündigt, der Konferenz in Tunis fernzubleiben. China ließ seine Haltung am Donnerstag noch offen. Vorbild für die «Freundesgruppe» ist die Libyen-Kontaktgruppe, mit der im vergangenen Jahr die Opposition gegen den inzwischen gestürzten und getöteten Machthaber Muammar al-Gaddafi unterstützt wurde.

Angesichts von Spekulationen über eine mögliche Militärhilfe für die Opposition betonte Westerwelle jedoch, dass der Konflikt in Syrien anders gelagert sei. «Alles, was man tut, muss man lageangepasst und wohlüberlegt tun. Die Lage in Syrien ist eine komplett andere als sie anderswo gewesen sein mag.» Erneut warnte er vor einem «Flächenbrand» in der Region.

