München (dpa) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Februar zum vierten Mal in Folge weiter verbessert. Der ifo-Index stieg von 108,3 auf 109,6 Punkte, wie das ifo Institut in München mitteilte. Seit November erholt sich das wichtige Stimmungsbarometer trotz der Unsicherheiten durch Schuldenkrise und einem schwächeren Wachstum.

