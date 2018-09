Stockholm (dpa) - Prinzessin Victoria von Schweden hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Die Kronprinzessin gebar ein Mädchen, wie ihr Ehemann Prinz Daniel am Donnerstag mitteilte.

Der 34-jährigen Thronfolgerin und dem Baby gehe es sehr gut, sagte der Vater Journalisten am Karolinska-Universitäts-Krankenhaus in Stockholm.

Das Mädchen sei 51 Zentimeter groß und habe bei der Geburt gegen 4 Uhr 26 am Donnerstagmorgen rund 3280 Gramm gewogen. Der Name des Kindes soll vermutlich am Freitag oder Samstag mitgeteilt werden. Die Kleine ist nach Victoria die Nummer zwei in der Thronfolge.