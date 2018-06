Köln (SID) - Bei Stefan Bradl haben die ersten Kilometer auf der großen MotoGP-Maschine einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. "Mein erster Gedanke war: Übermenschlich, weil ich total überfordert war", sagte der Moto2-Weltmeister bei Sport1. Der 23-Jährige ist nach seinem Titelgewinn in die Königsklasse aufgestiegen und muss sich vor dem Auftakt der neuen WM-Saison am 8. April in Katar an das deutlich leistungsstärkere Motorrad gewöhnen.

Am kommenden Mittwoch steigt Bradl in Kuala Lumpur wieder auf seine neue Honda vom LCR-Team. Vor drei Wochen hatten an gleicher Stelle die ersten offiziellen MotoGP-Tests mit den neuen 1000-ccm-Motoren stattgefunden - und Bradl musste mächtig schwitzen. "Ich hab' mir gedacht: So etwas halte ich nie durch. Die Renndistanz in Malaysia über 20 Runden - das macht mich kaputt. Es ist so viel Leistung in jedem Bereich, dass man sich einfach nur festhalten muss", sagte der Zahlinger. Bradl hielt trotz der gestiegenen Belastung gut mit, nur zehn Fahrer waren schneller.

Vater Helmut Bradl wird seinen Sohn in der kommenden Woche begleiten, auch wenn er den Posten als Manager inzwischen geräumt hat. "Ich habe mich da jetzt schon ein bisschen zurückgenommen. In Malaysia bin ich schon wieder dabei, weil er das haben will", sagte der ehemalige Vizeweltmeister. Künftig wird Bradl junior vom Amerikaner Phil Baker gemanagt.