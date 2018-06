Maskat (SID) - Nach schweren Krawallen während des Qualifikationsspiels für das olympische Fußballturnier zwischen Oman und Südkorea (0:3) fordert der südkoreanische Verband Konsequenzen für den Gastgeber. Beim Spiel der beiden U23-Nationalmannschaften am Mittwoch in Omans Hauptstadt Maskat hatten Zuschauer Feuerwerkskörper und Wasserflaschen auf das Spielfeld geworfen und Spieler der südkoreanischen Mannschaft getroffen.

"Das ist ein klarer Fall, und wir erwarten eine Strafe für Oman", teilte der südkoreanische Fußball-Verband KFA mit und kündigte an, im Streitfall auch den asiatischen Kontinentalverband AFC einzuschalten.

Die Ausschreitungen waren in der zweiten Halbzeit des Spiels eskaliert, nachdem Südkorea das dritte Tor erzielt hatte. Durch den Sieg in Oman hat sich Südkorea zum siebten Mal in Folge für ein olympisches Fußballturnier qualifiziert und nimmt an den Spielen in London (27. Juli bis 12. August) teil.