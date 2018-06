Frankfurt/Main (dpa) - Der Streik der Gewerkschaft der Flugsicherung am Frankfurter Flughafen ist unterbrochen - trotzdem fallen an Deutschlands größtem Airport auch heute noch knapp 170 Flüge aus. Der Flughafenbetreiber Fraport geht davon aus, dass sich der Betrieb morgen normalisiert, wie ein Sprecher in Frankfurt sagte. Fraport und die GdF wollten sich in Laufe des Tages an einem geheimen Ort treffen, um über das künftige Tarifwerk für die rund 200 Vorfeldlotsen, Flugzeugeinweiser und Verkehrsplaner zu sprechen. Die GdF hatte ihren fünftägigen Streik gestern ausgesetzt.

