Dubai (SID) - Erfolg für Julia Görges, Enttäuschung für Sabine Lisicki: Das Viertelfinale des WTA-Turniers in Dubai hätte für die beiden deutschen Fed-Cup-Spielerinnen unterschiedlicher nicht enden können. Während Görges (Bad Oldesloe) durch ein 4:6, 6:3, 6:4 gegen die Slowakin Daniela Hantuchova ins Halbfinale einzog, erwischte die Berlinerin Lisicki einen rabenschwarzen Tag und schied beim 2:6, 1:6 gegen die Polin Agnieszka Radwanska sang- und klanglos aus.

Görges trifft in der Vorschlussrunde der mit zwei Millionen Dollar dotierten Veranstaltung auf die ehemalige Weltranglistenerste Caroline Wozniacki. Die an Nummer drei gesetzte Dänin besiegte Ana Ivanovic (Serbien) mit 6:3, 7:5.

Die 22-jährige Lisicki, die von einem Virus geschwächt in die Partie ging, musste sich nach nur 1:06 Stunden geschlagen geben. "Ich war heute von Anfang an fokussiert, weil ich wusste, dass sie gut drauf ist. Mit dem Sieg bin ich natürlich sehr zufrieden", sagte die an Nummer fünf gesetzte Radwanska nach der Partie.

Lisicki dagegen kassierte ihre deutlichste Niederlage seit den US Open im August vergangenen Jahres. Damals musste sich die Weltranglisten-13. Wera Swonarewa (Russland) mit 2:6, 3:6 geschlagen geben.