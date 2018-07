FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs <EURUS.FX1> hat nach einem robustem ifo-Geschäftsklimaindex am Donnerstag seine Kursgewinne ausgeweitet. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,3305 US-Dollar gehandelt. Im asiatischen Handel hatte der Euro zeitweise nur 1,3231 Dollar gekostet. Nach der Veröffentlichung der Daten stieg der Kurs zeitweise sogar bis auf 1,3343 Dollar. Einen großen Teil seiner Gewinne gab der Euro dann belastet durch die Kursverluste an den Aktienmärkten wieder ab. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch noch auf 1,3230 (Dienstag: 1,3222) Dollar festgesetzt.

Der im Februar abermals gestiegene ifo-Index signalisiert laut Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) eine konjunkturelle Belebung in Deutschland. "Es verdichten sich die Zeichen, dass Deutschland in den kommenden sechs Monaten keine Rezession durchlaufen wird."Im Nachmittagshandel werden in den USA noch die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung und der FHFA Hauspreisindex veröffentlicht.