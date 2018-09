Berlin (dpa) - Am letzten Spielabend vor dem Allstar-Wochenende haben die Titel-Favoriten aus Miami und Oklahoma ihre Vormachtstellung in der NBA untermauert. Die Miami Heat fertigten das zuletzt stark aufkommende Team der New York Knicks mit 102:88 ab.

Das überragende Hausherren-Trio LeBron James (20 Punkte), Dwyane Wade (22) und Chris Bosh (25) kühlte die Euphorie um Gaststar Jeremy Lin aus dem Big Apple mächtig ab. Der Aufbauspieler kam lediglich auf acht Punkte und drei Assists.

Die Oklahoma City Thunder zeigten den Los Angeles Lakers beim 100:85-Sieg ihre Grenzen auf. Auch das Duell des Topscorers zwischen Kevin Durant (33) und Kobe Bryant (24) entschied der Gastgeber für sich. Oklahoma im Westen und Miami im Osten führen nun die Conferences an. Beide haben eine Bilanz von 27 Siegen und sieben Niederlagen.