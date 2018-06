Potsdam (AFP) - (AFP) Angesichts der Proteste gegen die Koran-Verbrennungen in Afghanistan hat die Bundeswehr ihren Stützpunkt in der Stadt Talokan vorzeitig geräumt. Die rund 50 Bundeswehrsoldaten verließen bereits am Donnerstag das Lager und nahmen dabei alle Fahrzeuge, Waffen und Munition mit, wie ein Bundeswehrsprecher am Freitag sagte. Die Soldaten wurden in das rund 70 Kilometer westlich liegende Bundeswehrfeldlager in Kundus verlegt. Das kleine Lager in Talokan, der Hauptstadt der Provinz Tachar, hätte ohnehin bis Mitte oder Ende März vollständig geräumt werden sollen.