Paris (AFP) - (AFP) Nach der überraschenden Vertagung der Entscheidung bei den Linken über einen eigenen Bundespräsidenten-Kandidaten hat die Nazi-Jägerin Beate Klarsfeld ihre Bereitschaft zur Kandidatur bekräftigt. "Wenn mich die Linke am Montag zu ihrer Kandidatin küren sollte, nähme ich das an", erklärte Klarsfeld am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP in Paris. Sie hob dabei hervor, dass bei der Wahl des Bundespräsidenten "die Moral der Person im Vordergrund" stehe.