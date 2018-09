Berlin (AFP) - (AFP) Vor der Abstimmung über weitere Milliardenhilfen für Griechenland wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sich dazu am Montag im Bundestag in einer Regierungserklärung äußern. Merkel will die Abgeordneten über die Ergebnisse des Treffens der Eurogruppe zu Griechenland und den am Donnerstag in Brüssel beginnenden EU-Gipfel informieren, wie ihr Sprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin ankündigte. Die Euro-Finanzminister hatten sich in der Nacht zu Dienstag nach mühsamen Verhandlungen auf ein neues Paket in Höhe von insgesamt 130 Milliarden Euro geeinigt.