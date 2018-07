Brüssel (AFP) - (AFP) Serbien und der Kosovo haben sich bei den von der EU vermittelten Gesprächen in wichtigen Punkten auf eine regionale Zusammenarbeit geeinigt. Das teilte die Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton am Freitag in Brüssel mit, wo Verteter der beiden Balkanländer zuvor zusammengekommen waren. Demnach soll dem Kosovo die Beteiligung an regionalen Treffen und Vereinbarungen ermöglicht werden, ohne dass Serbien die Unabhängigkeit seiner früheren Region anerkennt. Zudem sollen beide Seiten die gemeinsame Grenze zusammen verwalten.