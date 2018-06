Köln (SID) - Am 47. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben die Spitzenteams allesamt Niederlagen einstecken müssen. Titelverteidiger Eisbären Berlin unterlag überraschend deutlich bei den Augsburger Panthern mit 1:5 (0:2, 1:2, 0:1). Die Eisbären bleiben mit 84 Punkten aber weiterhin Tabellenführer, da der punktgleiche Tabellenzweite ERC Ingolstadt die Gunst der Stunde nicht nutzte und in Düsseldorf den Kürzeren zog. Die DEG bezwang die Oberbayern in einer spannenden Begegnung mit 5:4 (2:1, 1:1, 2:2).

Den möglichen Sprung an die Tabellenspitze verpasste auch Rekordmeister Adler Mannheim (82). Auf eigenem Eis rutschten die Kurpfälzer gegen Angstgegner Iserlohn Roosters aus, die durch das 4:1 (3:0, 0:0, 1:1) einen großen Schritt Richtung Pre-Play-offs machten.

Unterdessen haben die Kölner Haie ihren Negativtrend fortgesetzt. Gegen die Straubing Tigers unterlag das Team des früheren Bundestrainers Uwe Krupp 2:3 (1:1, 0:2, 1:0). Nach fünf Spielen in Folge ohne Sieg mussten die Kölner einen erneuten Rückschlag im Kampf um die Pre-Play-off-Plätze einstecken. Die frappierende Heimschwäche - in insgesamt zehn Begegnungen blieben die Haie zu Hause punktlos - könnte die Rheinländer am Ende der Spielzeit die Teilnahme an der Meisterschaftsrunde kosten.

In Augsburg war Panther-Goalie Tyler Weimann der Fels in der Brandung. Mit 49 entschärften Schüssen avancierte der Kanadier zum Matchwinner. In Düsseldorf erlebten die Zuschauer ein Wechselbad der Gefühle. Acht Minuten vor Schluss führte die DEG 4:2, ehe Ingolstadt durch einen Doppelschlag ausglich. In der 59. Minute erzielte Nationalstürmer Evan Kaufmann den umjubelnden Siegtreffer.