Bristol (SID) - Michael Ballack wird als TV-Experte über die Europameisterschaft in Polen und der Ukraine (8. Juni bis 1. Juli) berichten. Beim amerikanischen Sender ESPN bildet der ehemalige Kapitän der Nationalmannschaft gemeinsam mit den früheren Auswahlspielern Steve McManaman (England) und Alexi Lalas (USA) das Expertenteam. ESPN sendet nicht live aus den Austragungsorten, sondern aus Studios in den USA.

Ballack verpasste durch eine Verletzung im Mai 2010 die Weltmeisterschaft in Südafrika und wurde in der Folge nicht mehr in das Team des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) berufen. Sein im Sommer auslaufender Vertrag beim Bundesligisten Bayer Leverkusen wird nicht verlängert. Angeblich ist Ballack daran interessiert, seine Karriere in den USA zu beenden. Auch die Stationen China und Saudi-Arabien sind im Gespräch.