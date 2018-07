Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Zweitligist Eintracht Frankfurt kann im Spitzenspiel am Sonntag beim SC Paderborn (13.30 Uhr/Sky und Liga total!) wieder auf die zuletzt verletzten Pirmin Schwegler, Mohamadou Idrissou und Martin Amedick zurückgreifen. Ob die drei Akteure sofort in die Anfangsformation rutschen, ließ Eintracht-Trainer Armin Veh am Freitag aber noch offen: "Wenn die Mannschaft gut funktioniert, habe ich keinen Grund, großartig etwas zu ändern."

Kapitän Schwegler hatte wegen eines Zehenbruchs pausiert, Stürmer Idrissou fehlte wegen einer Knöchel-OP, und Innenverteidiger Amedick laborierte an einem Muskelfaserriss im Oberschenkel. Das letzte Mal hatte Veh in der Hinrunde den kompletten Kader zur Verfügung.

Erstmals seit dem 15. Spieltag sind die Hessen nach dem 6:1-Sieg im Stadtderby gegen den FSV Frankfurt am vergangenen Wochenende wieder Tabellenführer. Trotzdem warnte Eintracht-Coach Veh vor Übermut: "Der Fünftplatzierte hat immer noch drei Punkte Rückstand auf den Ersten. Noch ist nichts entschieden, da ich den Mannschaften, die oben stehen, auch zutraue, viele Spiele hintereinander zu gewinnen. Du kannst dir keine großen Ausrutscher über Wochen leisten."