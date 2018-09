London (AFP) - (AFP) Die in der Finanzkrise teilverstaatlichte britische Großbank Lloyds Banking Group ist im vergangenen Jahr noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Der Verlust im Jahr 2011 belaufe sich auf 2,78 Milliarden Pfund (3,2 Milliarden Euro), teilte die Bank am Freitag in London mit. Dafür sind vor allem Entschädigungszahlungen in Höhe von 3,2 Milliarden Pfund verantwortlich, die die Lloyds Bank an Kunden zahlen musste, denen sie umstrittene Kreditausfall-Versicherungen verkauft hatte. 2010 hatte die Bank 320 Millionen Pfund Verlust gemacht.