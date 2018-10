Berlin (dpa) - Wegen der gewaltsamen Proteste in Afghanistan hat sich die Bundeswehr vorzeitig komplett aus ihrem Stützpunkt Talokan zurückgezogen. Allerdings sollte das Lager im März ohnehin geräumt werden. Die rund 50 Soldaten hätten Waffen, Munition und Fahrzeuge mitgenommen, teilte die Bundeswehr mit. Nach der unbedachten Koranverbrennung durch US-Soldaten in Afghanistan sind bei Ausschreitungen bereits mehrere Menschen ums Leben gekommen. Auch heute kam es in Kabul und mehreren anderen Städten wieder zu Protesten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.