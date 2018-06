Berlin/Kabul (dpa) - Die Bundeswehr hat sich wegen der gewaltsamen Proteste in Afghanistan vorzeitig aus ihrem Camp in Talokan zurückgezogen - gegen den Willen der Provinzregierung.

Der Gouverneur Abdul Dschabar Takwa sagte der Nachrichtenagentur dpa, dass die Soldaten ohne Vorwarnung nach Kundus abgezogen seien. «Wir wissen nicht, was wir tun sollen.»

Die Ausschreitungen wegen der unbedachten Koranverbrennung durch US-Soldaten weiteten sich unterdessen den vierten Tag in Folge aus. Mindestens neun Menschen starben am Freitag, Dutzende wurden verletzt. Erstmals waren Tote auch in Westafghanistan zu beklagen.

In Talokan hatten am Donnerstag rund 300 Menschen vor dem Stützpunkt demonstriert. Etwa 50 deutsche Soldaten verließen das Lager, nahmen alle Fahrzeuge, Waffen und Munition mit und brachten sich im 70 Kilometer entfernten Kundus in Sicherheit. Das Camp Talokan wurde den Wachleuten der afghanischen Armee überlassen.

Die Provinzhauptstadt zählt mit 200 000 Einwohnern zu den zehn größten Städten Afghanistans. Das Bundeswehrcamp befindet sich im Gegensatz zu den anderen deutschen Feldlagern in Afghanistan mitten in der Stadt und ist daher schwer zu sichern.

Im vergangenen Mai waren bei einem Angriff von Aufrührern auf das Bundeswehrcamp mehrere Demonstranten getötet worden. Ein Mob hatte das Lager mit Molotowcocktails und Handgranaten attackiert. Zwei Bundeswehrsoldaten und vier afghanische Wachleute wurden verletzt.

Die Bundeswehr hatte ihre Tätigkeit in Talokan bereits am 15. Februar offiziell eingestellt, seitdem wird das Lager geräumt. Wie der Abtransport des noch verbliebenen Materials auf dem 90 mal 90 Meter großen Gelände fortgesetzt werden soll, ist noch offen.

Der Gouverneur zeigte sich «sehr besorgt» über den aus seiner Sicht verfrühten Abzug. «Sicherheitskräfte in Tachar hätten mehr Ausbildung, mehr Ressourcen und mehr Ausrüstung benötigt. Die lokalen Kräfte sind nicht gut ausgerüstet. Sie sind noch nicht bereit dazu, die gesamte Sicherheitsverantwortung zu übernehmen.»

In der westafghanischen Stadt Herat versuchten Aufrührer nach dem Freitagsgebet, das US-Konsulat zu stürmen. In der nordafghanischen Stadt Pul-i-Chumri, die zum Verantwortungsbereich der Bundeswehr gehört, wollte ein Mob das ungarische Feldlager überrennen.

In der Provinz Herat starben nach Angaben der Provinzregierung insgesamt sieben Demonstranten. Bei den Zusammenstößen an dem Camp in Pul-i-Chumri - der Hauptstadt der Provinz Baghlan - wurde ein Demonstrant getötet, wie die Polizei mitteilte. In der afghanischen Hauptstadt Kabul meldete die Polizei ebenfalls einen Toten. Der Vizepolizeichef der Provinz Kundus, Gulam Mohammad Farhad, sagte, in Kundus-Stadt hätten Sicherheitskräfte rund 1000 Demonstranten daran gehindert, gewaltsam in das UN-Gebäude einzudringen.

Am Donnerstag waren bei den Protesten mindestens acht Menschen getötet worden. Darunter waren neben sechs Demonstranten auch zwei Soldaten der Internationalen Schutztruppe Isaf, die ein Angehöriger der afghanischen Armee erschoss. Bereits am Mittwoch waren mehrere Demonstranten in Afghanistan ums Leben gekommen.

Der Kommandeur der Internationalen Schutztruppe, US-General John Allen, rief zur Ruhe auf. «Ich appelliere an jeden im ganzen Land - Isaf-Angehörige und Afghanen -, Geduld und Zurückhaltung zu üben.» Die Isaf teilte mit, die gemeinsame Untersuchung mit den afghanischen Behörden zur Verbrennung von Koran-Exemplaren auf der US-Basis Bagram dauere an. Noch stehe kein Datum für ihren Abschluss fest.

Bundeswehr zur Lage in Afghanistan

Isaf-Entschuldigung

Taliban-Statement