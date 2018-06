Kingston (SID) - Der Start des jamaikanischen Sprintstars Usain Bolt in die Olympiasasion lässt weiter auf sich warten. Der dreifache Olympiasieger von Peking 2008 sagte seine Teilnahme an den Gibson Relays am Samstag in der jamaikanischen Hauptstadt Kingston ab. "Aufgrund von Usains unplanmäßiger Reise nach Europa, durch die sein Training unterbrochen wurde, entschied Trainer Glen Miles, dass Usain bei den Gibson Relays nicht starten wird", teilte das Bolt-Lager mit.

Der 25-jährige Bolt hatte vor zwei Wochen bereits seine Teilnahme an den heimischen Camperdown Classics in Kingston kurz vor dem Beginn des Meetings überraschend abgesagt. Stattdessen war er offenbar wegen medizinischer Behandlungen nach München zu Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt gereist. Bolts Trainer Mills hatte jedoch betont, dass sein Schützling nicht verletzt sei. Am Samstag bei den Gibson Relays sollte Bolt in der 4x100- und 4x400-m-Staffel an den Start gehen.

Vor einer Woche hatte Bolt angekündigt, dass er am 25. Mai beim Meeting im tschechischen Ostrau erstmals in diesem Jahr in Europa antreten will.