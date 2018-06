München (dpa) - Die Modemarke Jil Sander bekommt ihre frühere Chefin wieder. Namensgeberin Jil Sander selbst kehre in die Firma zurück, teilte die PR-Agentur des Unternehmens mit. Die 68-Jährige werde ab kommenden Dienstag als Kreativdirektorin für das Unternehmen arbeiten. Der bisherige Kreativdirektor Raf Simons tritt am Montag ab. Sander hatte große Teile ihrer Firma vor mehr als zwölf Jahren verkauft und sich 2004 ganz zurückgezogen. Jetzt fühle es sich so an, als würde ich nach einer kurzen Reise wieder nach Hause kommen.

