Philip Island (SID) - Auf Phillip Island startet am Wochenende die Superbike-WM in ihre Jubiläumssaison. Zum 25. Mal geht es um den Titel in der Rennserie, die seit 1988 vom Motorrad-Weltverband FIM veranstaltet wird. Sechs Hersteller schicken in diesem Jahr insgesamt 24 Fixstarter auf die Strecke, ein deutscher Fahrer ist erneut nicht dabei.

Seit dem Ausstieg von Max Neukirchner (Stollberg) nach der Saison 2010 ist kein deutscher Pilot mehr in der Superbike-WM angetreten, dafür werden bei den ersten beiden Läufen am Sonntag (02.00/05.30 Uhr MEZ, Eurosport) in Australien gleich sechs BMW-Maschinen an den Start gehen.

Das Werksteam der Münchner setzt in dieser Saison auf zwei neue Fahrer. Leon Haslam aus Großbritannien, der nach einem Schienbeinbruch noch um seinen Einsatz bangt, und Marco Melandri aus Italien nehmen auf der seriennahen S1000 RR der Münchner Platz. Der ehemalige 250ccm-Champion Melandri wurde im vergangenen Jahr mit einer Yamaha Vize-Weltmeister.

Den Titel holte sich überlegen Carlos Checa. Der Spanier wird mit seiner Ducati erneut versuchen, nach der Weltreise mit 14 WM-Stationen ganz oben zu stehen. In Deutschland macht die WM am 9. September auf dem Nürburgring Station, auch Moskau steht im Rennkalender.

Das Interesse der Fernsehsender an der Superbike-WM ist vor der neuen Saison deutlich angestiegen. Mit mehr als 100 abgeschlossenen TV-Vereinbarungen konnte der Vermarkter Infront die Übertragungsquote im Vergleich zu 2011 um 50 Prozent steigern. An den Rennstrecken werden bis zum Finale am 7. Oktober Magny-Cours/Frankreich mehr als eine Million Zuschauer erwartet.