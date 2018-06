Frankfurt/Main (dpa) - Am Frankfurter Flughafen droht ein neuer Streik. Die Gespräche zwischen der Gewerkschaft der Flugsicherung (GdF) und dem Flughafenbetreiber Fraport über ein neues Tarifwerk für die Beschäftigten auf dem Vorfeld des größten deutschen Airports seien am Freitag gescheitert.

Das teilte ein GdF-Sprecher mit. Ein Fraport-Sprecher bestätigte dies. 200 Vorfeldlotsen, Flugzeugeinweiser und Verkehrsdisponenten hatten seit vergangener Woche bereits an fünf Streiktagen mehr als 1200 Starts und Landungen verhindert. Am Donnerstag waren die Parteien an den Verhandlungstisch zurückgekehrt.

Die GdF fordert erhebliche Einkommenserhöhungen, höhere Zulagen und geringere Arbeitszeiten und hatte mit einem erneuten Streik gedroht, sollten sich nicht schnell Annäherungen ergeben. Laut Fraport laufen die Forderungen für einzelne Beschäftigte auf bis zu 70 Prozent höhere Entgelte hinaus.